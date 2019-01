Trenitalia, sciopero del personale regionale

Altri articoli in Cronaca

Convergenza di intenti condivisa fra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale per rilanciare e promuovere il servizio taxi a Lucca, un capitolo strategico per il turismo, per le imprese e per rafforzare il settore del trasporto pubblico

Furto all'Esselunga e violenza agli operatori intervenuti: uno di loro ha riportato alcuni giorni di prognosi. La direttissima si è tenuta oggi alle 15:30. Si tratta di Samba Candè. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere

Sul posto ha effettuato in questi giorni un sopralluogo l'assessore all'edilizia scolastica Celestino Marchini, accompagnato dai tecnici del comune, proprio per sincerarsi sull'andamento del cantiere

Stamani a Sant'Anna è stata posizionata la prima pietra d'inciampo della città di Lucca. La cerimonia ha visto la commossa partecipazione dei parenti del deportato e di un nutrito gruppo di studenti dell'Itc Carrara e del Liceo musicale

La provincia di Lucca sta valutando insieme con i tecnici di Palazzo Ducale la possibilità di posizionare una serie di autovelox fissi in punti strategici di alcune strade provinciali particolarmente trafficate e soprattutto dove i limiti di velocità vengono superati infrangendo il codice della strada

Il giudice delle indagini preliminari Antonia Aracri, su richiesta del pubblico ministero Pietro Suchan, ha disposto l'archiviazione della vicenda Rolling Stones nella quale D'Alessandro era indagato per truffa