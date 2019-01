Cronaca



Truffe ed estorsioni, emesse 17 misure cautelari

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:20

di vinicia tesconi

Due vere e proprie organizzazioni criminali, con ruoli definiti e specifici, e un rapporto di reciproca collaborazione, finalizzate alle truffe assicurative mediante la messa in scena di finti incidenti stradali, tali da poter concorrere con i migliori set di cinema poliziesco, non fosse per il fatto che lo scopo era proprio quello di eludere il controllo delle forze dell’ordine. Due bande, fatte di noti e stimati professionisti – medici, avvocati, consulenti legali e assicurativi e anche un vigile urbano – originari o residenti nella provincia di Massa Carrara, ma attivi anche a Milano, Lucca, Spezia e Pistoia, che per anni hanno inscenato oltre un centinaio di falsi sinistri per arrivare a determinare una truffa da tre milioni di euro ai danni di quasi tutte le assicurazioni presenti sul territorio apuano. Dopo quattro anni di indagini serrate, svolte in parallelo da carabinieri e da polizia su imput della Procura di Massa, stamani, con un’operazione che ha impiegato un’ottantina di uomini, tra militari e agenti di polizia, e con l’ausilio degli elicotteri, sono scattate le manette per diciassette professionisti locali: quattro di questi sono finiti in carcere e tredici sono agli arresti domiciliari. Ecco i nomi degli arrestati: Lino Palla, medico radiologo, Federico Radicchi, laureato in legge ma senza abilitazione alla professione di avvocato, Matteo Natali, avvocato, Emiliano Gentili, consulente assicurativo, Stefano Radicchi, laureato in legge, Jonatha Cirillo, avvocato, Renzo Mosti, vigile urbano, Auro Fillini, medico consulente per le assicurazioni, Cesare Tonini, medico, Mario Pucci , medico, Eleonora Pucciarelli, Vincenzo Verducci, Silvia Palamidessi, Stefano Pucci, Paolo Comiotto, Nadia Masin, Cristian Mucciarelli. Per altre 130 persone è arrivata la denuncia a piede libero e quindi l’iscrizione nel registro degli indagati.

“ L’indagine è ancora in corso – ha spiegato il Procuratore Aldo Giubilaro – ma la gravità dei fatti rilevati dal sostituto Procuratore Alessandra Conforti, a cui va il merito di aver intuito l’esistenza di un reato sistematico e quindi di aver avviato le indagini, ha imposto la richiesta della misura interlocutoria, confermata peraltro, dal Gip. Per dare un’idea del volume di lavoro svolto bisogna dire che la richiesta di misure cautelari scritta dalla dottoressa Conforti è di 500 pagine e la misura redatta dal giudice per le indagini preliminari De Mattia è di 1200 pagine”. Il resoconto fatto dal Procuratore Giubilaro ha evidenziato le dimensioni della truffa e l’imponenza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per venirne a capo: 159 reati, 100 falsi incidenti, un numero imprecisato di documenti falsificati per ottenere risarcimenti dalle assicurazioni. Non a caso la provincia di Massa Carrara ha raggiunto la poco onorevole piazza d’onore alle spalle di Napoli, per numero di sinistri. Giubilaro ha voluto poi elogiare pubblicamente i carabinieri rappresentati dal comandante del Nucleo Investigativo, tenente colonnello Tiziano Marchi e la polizia, rappresentata dal Capo della Squadra Mobile, Antonio Dulvi Corcione, per il pesante e complicato lavoro svolto nel portare avanti l’indagine denominata “Il botto”.

“ Questa è stata l’indagine più complessa alla quale io ho lavorato nei miei vent’anni trascorsi nella Procura di Massa – ha detto la dottoressa Conforti – nella quale è stato fondamentale il lavoro svolto da polizia e carabinieri che hanno dato una prova eccellente di collaborazione. Da quelle che sembravano solo semplici isolate anomalie in alcuni casi di incidenti ne è venuta fuori una struttura perfettamente organizzata in ogni sua parte che adottava e ripeteva schemi ben collaudati. “

Un’attività di indagine particolarmente complicata, come ha spiegato il tenente colonnello Marchi iniziata nel 2015: “ Abbiamo usato intercettazioni ambientali, pedinamenti, telecamere ma, trattandosi di liberi professionisti che avevano affinato le loro competenze per aggirare la legge, il nostro lavoro è diventato ancor più difficoltoso. Il quadro che ne è emerso è devastante: persone al di sopra di ogni sospetto che avevano, in molti casi, un buon stipendio, ma che si prestavano ugualmente ad arrotondare con attività illegali del cui danno ne risponde tutta la comunità.” . Il tenente colonnello Marchi ha infatti sottolineato che il numero di sinistri così elevato determina una ricaduta su tutti i cittadini con l’aumento della Rca auto a livello provinciale. “ Per il vantaggio di pochi ha subito un danno l’intera comunità – ha continuato Marchi – Abbiamo raccolto prove video che testimoniano come gli incidenti venissero messi in scena dal nulla, come se si trattasse di set cinematografici. In uno si sente addirittura uno dei soggetti complimentarsi per aver recitato come Mario Merola.”

Stessa opinione anche per il capo della Squadra Mobile Antonio Dulvi Corcione che ha aggiunto: “ I soggetti coinvolti hanno manifestato un’attitudine criminale incredibile: curavano le messe in scena dei falsi incidenti in ogni dettaglio e si accordavano definendo un ruolo preciso per ognuno. L’indagine ha mostrato che si trattava di una struttura ben oliata e non di un casuale disegno criminoso.”.

La stragrande maggioranza dei falsi sinistri, a detta delle forze dell’ordine, era completamente inventato. Solo nel cinque per cento dei casi si trattava di esagerazioni nella valutazione di danni e postumi sulla base di reali incidenti. Nel vasto giro di comparse, figuranti e attori principali ci sono anche titolari e dipendenti di stabilimenti balneari della costa apuana e personale interno al Pronto Soccorso dell’ospedale Delle Apuane di Massa. Secondo le prime indiscrezioni emerse, alcuni personaggi, sostituivano le radiografie dei finti incidentati con quelle di persone che avevano davvero subito traumi ossei. Un malcostume di larghissima diffusione che, purtroppo, come hanno detto gli inquirenti, è solo la punta di un iceberg di condotte criminose consolidate e tollerate sul territorio locale.