Cronaca



Vigili del fuoco, esercitazione in galleria

domenica, 27 gennaio 2019, 20:49

I vigili del fuoco del comando di Lucca hanno partecipato nella scorsa notte alla Esercitazione “Emergenza Galleria Ferroviaria di Lupacino”.

L’esercitazione ha avuto lo scopo di testare il piano di emergenza esterno in caso d’incidente all’interno della galleria ferroviaria che ha una lunghezza di 7515 m, è percorsa da un unico binario in linea non elettrificato e si sviluppa con un andamento non rettilineo.

I vigili del fuoco che hanno partecipato all’esercitazione con il dispositivo ordinario di soccorso hanno testato importanti obiettivi per la pianificazione delle attività di soccorso in galleria.

Tra questi: le comunicazioni interne ed esterne, tra le quali quelle con RTI tramite delle radio fornite proprio da RFI, verificare i tempi di arrivo delle squadre, testare le capacità operative all’interno di uno scenario ferroviario sia bordo treno che lungo la linea in galleria, testare le peculiarità relative al ruolo del DTS, verificare le capacità di coordinamento del proprio personale con quello del 118, ferroviario e di altre forze nel quadro di un’emergenza complessa. L’esercitazione e' stata resa ancora più complessa dalle basse temperature della nottata.

Presente anche personale della Prefettura, della Provincia e il Sindaco di Piazza al Serchio.

L'esercitazione è terminata intorno alle 3.00 della notte, con soddisfazione da parte di tutti, sia per il buon esito organizzativo, sia per i numerosi spunti che saranno oggetto di approfondimento e di miglioramento per la pianificazione dell’emergenza esterna e del soccorso.