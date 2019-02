Cronaca



S.Anna, appello per una mobilitazione contro la nuova antenna

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:54

Un centinaio di abitanti di Sant’Anna, zona parcheggio di Viale Luporini, hanno costituito un comitato per impedire l’installazione di una nuova antenna.

I cittadini sono preoccupati e non capiscono la scelta del luogo, in quanto densamente abitato, con parcheggio a scopo turistico e già un’elevata quantità di antenne nelle vicinanze, tutte concentrate nella stessa zona (Lucca Ovest), ad alto impatto visivo.

Si domandano se tutti questi ripetitori siano necessari e nel caso se siano stati presi in considerazione altri siti visivamente meno evidenti e meno popolati.

Si chiedono inoltre se si è verificato che la cittadinanza, in merito ad una decisione così importante, sia stata debitamente informata con mezzi congrui e diversificati.

Al posto dell’antenna - è scritto in una nota - fino a poco tempo fa, c’era un albero, alto, sano e pluridecennale che, senza un motivo apparente, ai primi di giugno ha iniziato a dare segni di sofferenza e di lì a poco è seccato; l’albero si trovava in mezzo ad altri due alberi ancora esistenti ed attualmente in buona salute. Così si è pensato di sostituire l’albero con un’antenna! Le abitazioni sono ubicate tutte intorno al parcheggio e nelle immediate vicinanze e gli abitanti, pur a conoscenza delle nuove normative non più vincolanti rispetto alle distanze, ritengono il sito inidoneo e rischioso per la loro salute.

Si aspettano che il Comune - prosegue il documento - in seguito a questo appello, si faccia garante a tutela dei propri cittadini, che abbia a cuore la salute di ognuno, in qualunque luogo esso abiti, si preoccupi che le informazioni siano capillari al momento di installare nuove antenne e che si attivi a bloccare i lavori cercando un luogo più ragionevole. Inoltre si fa appello alla popolazione affinché, a fronte della loro esperienza, vigili sulla stesura delle mappe per nuove antenne. Abbiamo bisogno del supporto di tutta la popolazione! Per favore contattateci: WhatsApp 3477712370 oppure comitatoripetitore@libero.it