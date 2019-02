Cronaca



Abbattuti due platani in piazza Napoleone

venerdì, 22 febbraio 2019, 14:07

di barbara ghiselli

Ha destato curiosità l'enorme gru posizionata in piazza Napoleone questa mattina: molti i passanti si sono chiesti il motivo della presenza del mezzo in quel luogo. In realtà, come già preannunciato, nella giornata odierna, una ditta specializzata individuata dall'amministrazione comunale di Lucca era stata chiamata per abbattere quattro platani colpiti dal Ceratocystis platani, il cosiddetto cancro colorato del platano. Due degli alberi in questione si trovano infatti lungo il lato orientale di piazza Napoleone a poca distanza dell'Hotel Universo. Gli altri due invece in via Beato Passi alla sortita del baluardo La Libertà – Cairoli. L'abbattimento degli alberi secolari era già stato reso noto un mese fa e si era reso necessario dopo un sopralluogo fatto lo scorso 30 novembre dagli ispettori fitosanitari della regione Toscana che, nel corso dell'attività di monitoraggio sul territorio, avevano segnalato tre piante colpite.Seguendo le disposizioni di legge il servizio fitosanitario regionale ha prescritto lo scorso 8 gennaio l'abbattimento delle stesse più un quarto albero, in piazza Napoleone, perché contiguo all'esemplare malato, questo nel tentativo di bloccare il diffondersi del contagio, seguendo le disposizioni fitosanitarie.