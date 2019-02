Cronaca



Ancora fiamme sui Monti Pisani: richiesto intervento dei Canadair

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:06

Cinque roghi attivi nel nord della Toscana e ancora tanto lavoro per il servizio regionale antincendi boschivi. In località Scassi, nel comune di Vicopisano, è partito stamattina un incendio per il quale è già stato richiesto l'intervento dei Canadair.

La sala operativa unificata permanente ricorda che, come previsto dal regolamento forestale, in caso di vento è assolutamente vietato l'abbruciamento di residui forestali.



Per l'incendio in corso, visto poi anche il forte vento di questi giorni, la regione ha già messo in allerta anche le associazioni di volontariato ed enti di antincendio boschivo di tutta la Toscana, pronte a partire nel caso la situazione si aggravi e/o perduri.



Sul posto stanno convogliando tre Canadair dei vigili del fuoco.



Notizia in aggiornamento