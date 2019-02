Cronaca



Arrestato per spaccio giardiniere marocchino

lunedì, 18 febbraio 2019, 09:34

Un cittadino marocchino di 35 anni, residente a Lucca, di professione giardiniere, sposato con una cittadina italiana e in possesso di regolare documento di soggiorno, è stato arrestato dai carabinieri di Lucca per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato controllato dai militari nella tarda serata di ieri nella frazione Carignano del comune di Lucca, mentre si trovava all’interno di un’auto presa a noleggio insieme ad altro cittadino italiano, entrambi senza documenti di guida al seguito. Durante l’identificazione dell’amico, il marocchino, ritenendo erroneamente di non essere notato, ha cercato di disfarsi di un involucro che aveva occultato su di sé, poi recuperato dai carabinieri e risultato essere un panetto di 100 grammi di hashish.

All’indirizzo del cittadino italiano, che si è dichiarato estraneo ai fatti senza però, fornire una valida giustificazione per la sua presenza a tarda ora e in località isolata con l’amico marocchino, sono in corso ulteriori accertamenti. Nei confronti del giardiniere sarà celebrata questa mattina l’udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo.