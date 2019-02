Cronaca



Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi accusati di bancarotta fraudolenta

lunedì, 18 febbraio 2019, 20:52

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, rispettivamente padre e madre di Matteo Renzi, ex segretario del Pd e ex capo del Governo, sono stati arrestati dagli uomini della Guardia di Finanza perché accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Le indagini si sono concentrate su tre società cooperative la cui contabilità era stata già sequestrata e l'analisi della quale avrebbe convinto gli investigatori dell'illegalità di alcune procedure. In sostanza le tre cooperative sarebbero servite da schermo per altri affari. La coppia è stata assegnata alla misura cautelare degli arresti domiciliari sia per il timore di un eventuale inquinamento delle prove sia per la possibile reiterazione dei reati.

Nel capo di imputazione si legge che «gli indagati cagionavano il fallimento della società per effetto di operazione dolosa consistita nell’avere omesso sistematicamente di versare i contributi previdenziali e le imposte».