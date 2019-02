Auto esce di strada e si ribalta sulla via Romana: grave il conducente

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:54

Un centinaio di abitanti di Sant’Anna, zona parcheggio di Viale Luporini, hanno costituito un comitato per impedire l’installazione di una nuova antenna

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:52

Oggi pomeriggio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Lucca, il Reparto Prevenzione Crimine di Firenze ha arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un marocchino, Nassib Hicham, 38 anni, regolare sul territorio nazionale

giovedì, 21 febbraio 2019, 14:20

Superata in Toscana nel 2018 la soglia del 95 per cento per le vaccinazioni pediatriche, che l'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, indica come necessaria perché sia raggiunto l'"effetto gregge". I dati aggiornati sulle vaccinazioni sono stati resi noti dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:13

Questo è l'amaro sfogo di alcuni residenti, che rivolgendosi a La Gazzetta di Lucca, intendono evidenziare lo scempio della pavimentazione stradale sotto Porta Sant'Anna, uno dei varchi principali di accesso al centro storico della città

mercoledì, 20 febbraio 2019, 15:25

Venerdì una ditta specializzata individuata dall'amministrazione comunale provvederà all'abbattimento di quattro platani colpiti dal Ceratocystis platani, il cosiddetto cancro colorato del platano. Due degli alberi in questione si trovano lungo il lato orientale di piazza Napoleone a poca distanza dell'Hotel Universo.

martedì, 19 febbraio 2019, 16:53

Arriva in Toscana la sperimentazione sui ‘vigili di quartiere', ottanta in quindici comuni. E la Regione è pronta a sostenerne i costi per tre anni. Una spesa di 3 milioni ogni anno. Un modo per alzare la percezione di sicurezza nelle città, con pattuglie a piedi che, lavorando nelle strade...