Bagarinaggio on line per il Summer Festival, prosciolto Mimmo D'Alessandro

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:04

di aldo grandi

Mimmo D'Alessandro, patron del Summer Festival, può essere soddisfatto. Il giudice del tribunale di Milano lo ha completamente e definitivamente scagionato da ogni accusa di aver fatto bagarinaggio on line. Accusato nel procedimento sul Secondary Ticketing e accusato di aggiotaggio, ossia di alterazione del mercato e di truffa ai danni della Siae, il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Prendiamo atto con grande soddisfazione - dichiarano i legali di D'Alessandro Tullio Padovani, Florenzo Storelli e Francesco Marenghi - della decisione odierna del GUP del Tribunale di Milano di disporre sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti contestati nei confronti di D’Alessandro e Galli e del suo legale rappresentante, Domenico D’Alessandro, nel cd procedimento sul Secondary Ticketing, nel quale è stata affermata l’insussistenza dei fatti contestati e la conseguente estraneità ad ogni fenomeno distorsivo del mercato. Abbiamo confidato, come sempre, nel doveroso corso della giustizia, non rilasciando sino ad ora alcuna dichiarazione alla stampa in ordine al grave danno reputazionale che questa inchiesta ha causato alla Società. Per fortuna, il tempo, come si usa dire, è galantuomo, e riafferma la dignità di un gruppo di lavoro, diretto da Mimmo D’Alessandro e Adolfo Galli, da sempre impegnato nella promozione della cultura musicale e degli eventi verso la più ampia platea di appassionati.