Blitz della polizia municipale contro l'occupazione abusiva all'ex archivio di stato a Sant'Anna e all'ex consorzio agrario di via Barsanti e Matteucci

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:22

A Lucca sono oltre 700 le persone che ogni anno sono colpite da infarto. Un lucchese su tre è iperteso e in sovrappeso, uno su cinque ha il colesterolo elevato e fuma

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:09

Buono il bilancio dell'esercitazione di protezione civile di sabato scorso 26 gennaio, che ha visto impegnate quasi duecentocinquanta persone nella simulazione del disastro ferroviario in Garfagnana, sulla linea Lucca-Aulla. Il fine dell'esercitazione è servito sia per testare il tipo di intervento logistico e di soccorso effettuato in galleria, sia per...

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:16

E’ stata prorogata fino alle 20 di domani, sabato 2 febbraio, dal Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana l'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico sia per il reticolo principale, sia per il reticolo minore a causa delle abbondanti piogge previste

venerdì, 1 febbraio 2019, 12:51

Mariano Bizzarri Ollandini, amministratore unico del Corpo Guardie di Città, è rimasto molto contento che, in piena autonomia, le donne e gli uomini dell’Istituto di Vigilanza hanno usato buon senso, ragionevolezza, responsabilità e rispetto verso i clienti, aderendo sì allo sciopero nazionale, ma senza causare ripercussioni all’operatività dell’azienda ed ai...

venerdì, 1 febbraio 2019, 10:52

Quest’anno la messa in loro ricordo sarà celebrata domenica 3 febbraio alle 18 presso la chiesa di Sant’Andrea in via S. Andrea a Lucca. Insieme agli altri verrà ricordato Roberto Negro, detto “il professore”, un senza fissa dimora molto amico della Comunità di Sant'Egidio

venerdì, 1 febbraio 2019, 09:04

Un 39enne livornese, pluripregiudicato per droga, è stato arrestato per evasione in quanto pizzicato in auto mentre rientrava in città nonostante fosse agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia