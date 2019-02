Cronaca



Carabinieri, ancora controlli preventivi nelle scuole

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:49

Un nuovo mirato servizio di prevenzione dei reati in genere e del fenomeno del consumo di stupefacenti da parte dei più giovani è stato eseguito stamattina dai carabinieri di Lucca. L’attenzione dei militari è stata rivolta questa volta verso un istituto tecnico del centro storico, nelle cui vicinanze, poco prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di 18 anni è stato sorpreso in possesso di 1 grammo di hashish.

Lungo il perimetro dell’edificio sono stati rinvenuti, occultati su un marciapiede, 45 petardi, modello raudi, in libera vendita alle persone maggiori degli anni 18. Ulteriori 11 artifizi, modello mini ciccioli, sono stati invece spontaneamente consegnati ai militari da uno studente di 16 anni, asserendo che qualcuno a sua insaputa li aveva nascosti nel suo zaino.

L’attività dei carabinieri, come noto in atto da tempo, anche presso gli istituti scolastici, si pone come unico obiettivo quello di prevenire fenomeni di microcriminalità tra i giovanissimi, in una fascia d’età estremamente delicata e nella quale non si ha ancora la piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Per tale motivo la diffusione di una cultura improntata alla legalità e al rispetto delle regole, soprattutto tra le fasce più deboli e vulnerabili, continuerà ad essere ritenuta una priorità nell’ambito del servizio istituzionale che viene quotidianamente svolto.