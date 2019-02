Carabinieri, fine settimana di controlli: due arresti e una denuncia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 23 febbraio 2019, 12:52

A causa del forte vento alcuni rami di un grosso abete situato all'interno dell'ex campo Coni sono caduti sul viale delle Tagliate. Sul posto operai per rimuoverli e vigili urbani per controllare il traffico

sabato, 23 febbraio 2019, 10:25

Accompagnato dai volontari delle Misericordie, è giunto nella cattedrale di San Martino a Lucca il feretro di Maria Pia Bertolucci. Il corteo è partito alle 10 da piazza Bernardini per arrivare in Duomo, dove, dalle 10.30, sarà celebrato il rito funebre. Notizia in aggiornamento

sabato, 23 febbraio 2019, 09:58

Al San Luca sono in aumento gli interventi effettuati con il robot chirurgico, Mako. Attualmente è usato prevalentemente per gli interventi di protesi all’anca e di ginocchio mono compartimentale e presto verranno inseriti anche quelli di ginocchio totale

sabato, 23 febbraio 2019, 09:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica ai genitori dei minori residenti nel comune di Lucca che a partire da venerdì 1° marzo 2019 prenderà servizio, come pediatra di famiglia convenzionato titolare, Federica Ceciarini, che avrà il proprio ambulatorio in Via Pisana n. 966 a S. Anna - Lucca

venerdì, 22 febbraio 2019, 19:42

In primavera l'ex ciclista sarà dal gup per rispondere di una denuncia non veritiera. Aveva accusato il suo patron Ivano Fanini (nella foto) di estorsione, ma la vicenda si riferiva a un debito del campione con il manager che non avrebbe ancora onorato

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:30

Il Comune di Lucca non appena sarà raggiunto un accordo con la soprintendenza farà partire gli interventi e contestualmente verranno rimosse le transenne provvisorie poste in occasione dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games