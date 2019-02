Cronaca



Carabinieri, insediati quattro nuovi comandanti

martedì, 5 febbraio 2019, 12:16

Ulteriori quattro posizioni di comando nell'articolazione della compagnia dei carabinieri di Lucca sono state oggetto di recente avvicendamento. Il luogotenente Alessio Bertini, già comandante della stazione di San Lorenzo a Vaccoli, è il nuovo comandante della stazione di San Concordio, principale presidio urbano dell'Arma, competente su una parte importante e delicata del territorio della città nella quale dimorano oltre 30 mila cittadini residenti. Bertini, con una lunga esperienza maturata nei reparti investigativi, annovera anche numerose missioni internazionali in teatro operativo, dal Kosovo al Iraq, dall'Afghanistan all'Africa centrale.

Il comando della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli, Stazione urbana competente sulle frazioni della città più vicine al confine con la città di Pisa, è stato affidato al maresciallo capo Riccardo Tramaglino, fino a qualche giorno fa comandante della Sezione Radiomobile della compagnia di Lucca, incarico che ha ricoperto per oltre 15 anni, dopo aver prestato servizio, tra gli altri reparti, anche presso le stazioni di Altopascio e Capannori. Il suo posto, al comando del reparto primo responsabile dell'attività di pronto intervento nell'intero comprensorio della piana di Lucca, è stato preso dal maresciallo Capo Piergiuseppe Tocci, proveniente dal Nucleo Investigativo di Lucca, presso cui ha prestato servizio, a più riprese, per oltre 20 anni. Formatosi come carabiniere paracadutista presso il Reggimento paracadutisti "Tuscania" di Livorno, TOCCI è stato effettivo anche a numerose stazioni dei carabinieri della Toscana, tra le quali Albiano Magra (MS), Fornaci di Barga (LU), Gramolazzo (LU), Chianni (PI), San Miniato (PI) e Forte dei Marmi (LU).

Il maresciallo maggiore Giuseppe D'Alessandro è invece il nuovo comandante della stazione di Lammari, reparto dell'Arma competente su una importante fetta del territorio del comune di Capannori, in cui dimorano circa 15 mila cittadini residenti e dove l'Arma dei carabinieri costituisce il solo presidio di polizia presente. Anche D'Alessandro proviene dal locale Nucleo Investigativo, reparto al quale era giunto dopo aver prestato servizio presso le stazioni di Ponte a Moriano, Lucca, Pontassieve (FI), nonché la compagnia di Cassino (FR) e la Tenenza di Ercolano (NA).