Cronaca



Concorso "Un Poster per la Salute - Amici per la Pelle"

giovedì, 28 febbraio 2019, 22:06

Per il secondo anno consecutivo il concorso “Un poster per la salute”, ideato dall’associazione “Amici del cuore” di Lucca, presieduta da Raffaele Faillace, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e il Comune di Lucca, ha coinvolto alcuni Istituti scolastici di Lucca e il 26 febbraio, presso la Scuola secondaria “C. Massei“ di Mutigliano, dell’Istituto Comprensivo Lucca 4, dalle ore 10 alle 12, ha avuto luogo l’incontro dei dottori esperti di dermatologia con gli alunni delle classi seconde.

L’iniziativa nasce per diffondere tra i giovani l’attenzione alla prevenzione di alcuni tipi di malattie e grazie a questo strumento si vuole fornire agli stessi una vasta informazione per far conoscere quelle che possono essere le risoluzioni a problematiche di usi e mode del momento.

Dopo la prima edizione del 2018 dedicata ai fattori di rischio legati alle malattie cardiache, quest’anno il progetto punta l’attenzione sulle malattie della pelle. Ed è proprio “Amici per la pelle” il titolo scelto per affrontare questo tema. Interagire con i giovani su temi delicati come quelli legati alla prevenzione sanitaria vuol rendere i ragazzi consapevoli dei rischi che si corrono e dei comportamenti corretti da adottare .

All’incontro hanno partecipato come relatori l’avvocato Silvana Giambastiani, il giudice Gabriele Ferro, i dottori esperti di dermatologia Adalberto Saviozzi e Roberto Gianfaldoni, il prof. Claudio Oliva responsabile dell'ufficio coordinamento educazione fisica dell’ Usp Lucca.

L’avvocato Silvana Giambastiani ha effettuato l’introduzione descrivendo le finalità del concorso che, oltre ai momenti informativi sanitari, anche quest’anno prevede premi culturali e creativi come spettacoli, musica e visite ai musei.

I dottori esperti in dermatologia hanno trattato con grande competenza e con linguaggio comprensibile per i giovani discenti le malattie dermatologiche legate a moda e cute (tatuaggi, piercing...) sole e cute (nevi, macchie solari etc.), le misure di prevenzione e i corretti stili di vita.

Il prof. Oliva ha evidenziato l’importanza delle tematiche trattate che sono trasversali a discipline quali Scienze, Educazione Fisica e Geografia.

La dirigente scolastica Mariacristina Pettorini che ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa ha posto in evidenza come l'intervento formativo ben si innesta nelle tematiche dell’educazione alla salute e che approfondire già in giovane età gli aspetti sanitari dedicati alla prevenzione permette ai ragazzi di tutelarsi e di fare in modo che, quanto appreso, entri a far parte del bagaglio stabile delle loro conoscenze e degli stili di vita. Inoltre, essi possono farsi portavoce tra i coetanei e all'interno delle loro famiglie, contribuendo a diffondere buone pratiche di promozione della salute.