Cronaca



Controlli anti-droga della polizia, tre arresti

sabato, 2 febbraio 2019, 13:07

Nuovo giro di vite della questura sulla criminalità lucchese e, in particolare, sullo spaccio di stupefacenti e i reati predatori.



Dopo gli arresti, risalenti ai giorni scorsi, di un giovane moldavo per il tentato furto ai danni di un noto negozio di bici e di un marocchino per spaccio di cocaina, due nuovi arresti sono stati operati ieri sera dalla polizia di Stato nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, effettuato dall’ufficio volanti e da tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, facenti parte del dispositivo di prevenzione e controllo potenziato in occasione del fine settimana.



Oltre trenta le persone identificate dai poliziotti e numerosi i veicoli fermati e controllati. Tra essi, quello di due giovani, un italiano e uno slovacco: i due, in transito su viale Europa, hanno subito destato sospetto per il nervosismo mostrato al controllo e per il forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo.



Durante la perquisizione personale lo slovacco è stato trovato con un panetto di hashish di quasi 100 grammi. Poiché il ragazzo, in Italia da diversi anni, ha dichiarato di essere ospite dell’amico italiano, i poliziotti hanno proseguito il controllo nell’abitazione di quest’ultimo; lì, dietro l’armadio di camera, hanno trovato un secondo panetto di hashish di oltre 90 grammi. In casa sono stati poi rinvenuti un bilancino di precisione, utile al confezionamento delle dosi, e sul comodino accanto al letto dell’italiano una dose di cocaina. Entrambi sono stati arrestati e giudicati, stamattina, per direttissima.



I due si stavano recando al compleanno del giovane italiano, che ieri sera avrebbe dovuto festeggiare con amici e famigliari i suoi diciotto anni.



Sempre nella giornata di ieri, la squadra mobile ha arrestato un polacco di ventisette anni. L’uomo dovrà scontare una pena detentiva di sei mesi per il possesso illegale di un coltello, rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, operata nei suoi confronti dagli investigatori nel 2012.