Corso interrotto in modo ingiustificato, ma la finanziaria addebita ugualmente le rate: risarcita lucchese

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:11

Una ragazza residente a Lucca si è iscritta ad un corso di inglese, stipulando contestualmente il contratto anche con la società finanziaria, per il pagamento rateizzato del costo. Dopo pochi mesi dall'inizio delle lezioni, si sono verificati alcuni problemi organizzativi e poi, improvvisamente, la società ha interrotto le lezioni, senza avvisare gli utenti.



"Nel caso specifico – dichiara Fabio Coppolella, presidente provinciale della Federconsumatori Lucca – la finanziaria ha addebitato mensilmente sul conto corrente dell'utente l'importo delle rate del finanziamento, nonostante l'impossibilità, per la stessa utente, di poter frequentare la scuola. Dalle verifiche svolte, infatti, è risultato che la società responsabile del corso è stata posta in liquidazione, con conseguente impossibilità di garantire l'erogazione del servizio".



"Dopo aver contestato l'inadempimento contrattuale alla società in questione – prosegue Coppolella – è stata inviata la raccomandata anche alla finanziaria, per chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento ed il rimborso degli importi pagati. La vicenda si è conclusa positivamente, poiché la finanziaria ha rimborsato 684 euro a favore dell'utente, pari all'importo delle rate versate. Secondo quanto previsto dal D.Lgs n°385/1993 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei servizi, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, laddove il fornitore sia inadempiente. Per informazioni ed assistenza, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com)".