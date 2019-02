Cronaca



Degrado di Porta Sant'Anna, i residenti: "Situazione non più tollerabile"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 16:13

di gabriele muratori

"Una situazione oramai intollerabile e inguardabile, sia per i lucchesi che per i turisti". Questo è l'amaro sfogo di alcuni residenti, che rivolgendosi a La Gazzetta di Lucca, intendono evidenziare lo scempio della pavimentazione stradale sotto Porta Sant'Anna, uno dei varchi principali di accesso al centro storico della città. "La condizione del manto stradale della porta è oramai in netto peggioramento, e non si parla più di mesi, ma di anni - e continuano – e non si tratta solo di decoro urbano, ma proprio anche si sicurezza".

E difatti basta un rapido sopralluogo per rendersi conto dell'effettivo stato di abbandono in cui riversa la zona interessata. Tra gli storici piastroni di pietra secolare che compongono parte della pavimentazione stradale tra le colonne della porta, sono state gettate nel tempo, strati e strati di asfalto e bitume, andati però via via corrodendosi visto l'alto flusso di veicoli giornalieri in entrata e in uscita dalla città, lasciando una situazione oggi effettivamente poco consona alla comune decenza. Solchi, buche e grosse crepe non si contano più, mentre anche i piccoli detriti di asfalto e terra sono sparsi ovunque, come poi anche la fanghiglia oramai attaccata alle colonne di mattoni.

Quella del degrado di Porta Sant'Anna, si tratta di una situazione già nota alla cittadinanza che più volte in passato è stata segnalata sulle varie testate cittadine come pure immancabilmente sui vari social. Lo scorso anno, qualche cittadino esasperato appese addirittura diversi cartelli riportanti la scritta "Campo da golf con buche da 1 a 26" suscitando ilare sarcasmo tragicomico. "Oltre alla bruttezza visiva, si tratta anche comunque di sicurezza vera e propria - concludono – questo tratto di strada è pericolosissimo per motorini e biciclette. Speriamo solo che l'eventuale risistemazione non sia fatta solo dopo un prossimo incidente o caduta".

In ogni caso, la consapevolezza generale è che il tratto interessato rientri nei lavori relativi al completamento definitivo della nuova rotonda fuori porta anche perché se così non fosse ci sarebbe da porsi qualche domanda.