Diamanti a Lucca, truffati in 60

giovedì, 28 febbraio 2019, 11:01

Sono saliti a 60 i cittadini che si sono presentati negli uffici di Aducons Law & Food, in via del Crocifisso 4 (tel. 0583/582621 o al cell. 3713993373) nel centro storico di Lucca, decisi a portare avanti la richieste di restituzione dei propri risparmi investiti in diamanti. Continua a crescere il numero dei risparmiatori pronti a fare causa alle banche e alle due società I.d.b e la D.p.i. che proponevano l'investimento in preziosi, salvo poi scoprire che i valore delle pietre preziose era notevolmente inferiore a quanto prospettato.

Un milione di euro. Tanto avevano investito i risparmiatori lucchesi in diamanti, tramite l'intermediazione di alcune banche e che in questi mesi hanno scoperto, come tanti altri italiani, che il valore delle pietre a loro promesse non raggiungeva nemmeno la metà della stima.

"Attualmente – rassicurano gli avvocati dall'Aducons Law & Food – nuovi spiragli di positività arrivano proprio in conseguenza del fallimento dell'I.d.b, sottoposta a curatela e al commissariamento della D.p.i. In via cautelare sono stati sottoposti a sequestro oltre 700 milioni di euro appartenenti alle due società, per garantire gli investitori. Questo conta ancora di più per coloro che non erano ancora entrati in possesso dei diamanti, ma che ne hanno fatto richiesta".

I 60 cittadini che si sono fatti avanti per tutelare i propri diritto avevano investito in questo "affare" complessivamente 1 milione di euro. "Crediamo però – sottolineano gli avvocati dell'associazione – che ci siano ancora altri investitori che, per pudore o per riservatezza non si siano ancora fatti avanti. Li invitiamo a venire a prendere informazione, anche perché se si vuole rientrare in possesso di quanto investito è necessario portare avanti una denuncia penale per poter costituirsi parte civili e chiedere i danni".