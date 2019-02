Cronaca



Divieto di sosta in via Mazzarosa, gli abitanti ringraziano

sabato, 2 febbraio 2019, 12:17

Qualche settimana fa, i cittadini del posto avevano segnalato un episodio che aveva visto un'ambulanza bloccata in via Mazzarosa da auto in sosta. Ne era scaturita la richiesta al comune degli abitanti dei due condomini che si trovano alla fine della via di instaurare un divieto di sosta su ambo i lati della strada, per consentire il passaggio di mezzi più grandi tipo appunto furgoni e ambulanze.



Ebbene, il divieto è stato instaurato. I firmatari della lettera ringraziano dunque il comune per aver ascoltato la loro richiesta e anche gli organi di informazione per la visibilità concessa al caso.