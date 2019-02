Cronaca



Due pakistani denunciati per violazione di domicilio

giovedì, 28 febbraio 2019, 12:08

I due sono stati sorpresi nel giardino di casa da una signora che, avendo sentito scattare l'allarme perimetrale, era uscita fuori per controllare. Appena nel giardino, si è trovata di fronte due soggetti, i quali si sono dati subito a una precipitosa fuga scavalcando la recinzione. La signora, tutt'altro che spaventata, prima ha cercato di fermarli dicendo loro che non voleva fargli del male, poi ha chiamato il 113 dando la descrizione dei due.



Le volanti, in pochi attimi, hanno circondato la zona e, dopo aver setacciato tutte le vie intorno all'abitazione, hanno trovato due soggetti che corrispondevano alla descrizione e che, successivamente, sono stati riconosciuti dalla donna. I due, tuttavia, incensurati, non avevano addosso oggetti atti allo scasso, pertanto sono stati denunciati per violazione di domicilio.



Il fatto è avvenuto alle 18:40 tra San Donato e San Concordio. Si tratta di due pakistani regolari sui 30 anni.