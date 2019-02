Cronaca



Eternit abbandonato lungo il Serchio vicino a delle case

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:41

di eliseo biancalana

Brutta sorpresa stamani per i residenti di Corte Poli a Monte a San Quirico, che vivono nei pressi del fiume Serchio. Stamani sono comparse ben 13 lamine di Eternit, abbandanote su un pancale nei pressi di una golena lì vicino.

I residenti hanno segnalato il fatto a La Gazzetta di Lucca. Siamo quindi andati sul posto insieme a Nicola Giuntini, che vive nella zona. Lo stesso cittadino ha provveduto ad avvisare del fatto la polizia municipale.

Tra l'altro, proseguendo dalla golena verso la via di Moriano, lungo una strada sterrata che costeggia il fiume, si possono purtroppo trovare altri rifiuti, abbandonati in diversi punti da chissà quanto tempo.