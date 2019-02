Cronaca



Finiscono fuori strada e rimangono bloccati nell'auto: grave uno dei tre

domenica, 3 febbraio 2019, 11:31

Stanotte, nella frazione di Colle di Compito nel comune di Capannori, attorno alle 5, si è verificato un incidente stradale lungo la via di Tiglio, nel quale un'auto utilitaria con all'interno tre fratelli del posto, due gemelli 19enni e un terzo di 18 anni, è uscita dalla carreggiata e dopo aver percorso circa 20 metri, ha finito la corsa nell'alveo del sottostante torrente "Visona".



Mentre uno dei tre, il conducente, è riuscito ad abbandonare il mezzo, a raggiungere la carreggiata e chiedere aiuto, gli altri due sono rimasti bloccati all'interno a causa delle lesioni riportate. I carabinieri, giunti per primi sul posto, sentite nell'oscurità le grida d'aiuto dei due fratelli, si sono calati nel letto del canale a circa 15 metri di profondità dal piano stradale assieme ai volontari della Misericordia di Massa Macinaia giunti nel frattempo, e nonostante la forte corrente, hanno posto in sicurezza i due fratelli ancora all'interno del mezzo in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra e un'autogrù. Successivamente è giunta anche l'ambulanza della Croce Verde di Lucca e i tre sono trasportati presso il locale pronto soccorso, dove purtroppo il 18enne, P.D., ha subito la perdita della milza e al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Traumi più lievi oltre a tanto spavento invece per gli altri due.



Solo contusioni alle ginocchia per i due carabinieri.