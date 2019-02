Cronaca



Fondazione Ant ricerca un fundraiser per le provincie di Massa-Carrara e Lucca

lunedì, 4 febbraio 2019, 12:04

Fondazione ANT (www.ant.it – assistenza nazionale tumori) cerca un Fundraiser da inserire all’interno del gruppo di Raccolta Fondi per le provincie di Massa-Carrara e Lucca.



La risorsa lavorerà a stretto contatto con la Delegata e con il Coordinatore territoriale al fine di ottimizzare le attività di fundraising provenienti da aziende e donatori individuali. In particolare si occuperà di: profilare nuovi e potenziali donatori e proporre loro iniziative progettuali; implementare il database; strutturare dei reporting; organizzare iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi (es. eventi e banchetti); gestire gruppi di volontariato e attività della delegazione.



È Gradita

 Conoscenza nelle principali tecniche di fundraising;

 Conoscenza del tessuto aziendale di Massa-Carrara e Lucca;

 Capacità di valutazione progetti e attività.



È Necessaria

 Buona capacità relazionale e comunicativa;

 Buona capacità di autonomia organizzativa, lavorando per obiettivi;

 Buona conoscenza del pacchetto Office e dei social;

 Capacità di lavorare in equipe;

 Disponibilità a trasferte sul territorio regionale;

 Possesso della patente B.



Se si possiedono i requisiti descritti, potete inviare entro il 25 febbraio il Curriculum alla e-mail: mara.albieri@ant.it