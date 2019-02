Cronaca



Furto al Vespa Club di via Don Minzoni

giovedì, 28 febbraio 2019, 21:15

di annalisa ercolini

Furto al Club Vespa Lucca in via Don Minzoni. I ladri si sono introdotti nei locali lunedì sera dopo l’assemblea dell’associazione.

“Alle 23,15 abbiamo terminato la riunione – racconta il presidente Antonio Lippi – la mattina successiva, martedì, vado in sede per prendere della roba da portare al sindaco e mi accorgo che la sede era aperta. Lì per lì pensavo ci fosse qualcuno dei nostri. Poi, quando sono entratoho visto tutto a soqquadro, sono state sfondate le porte sopra e sono entrati da una finestra a piano terra che dà sul livello scale. Dopo aver allertato la polizia, ho fatto vedere le foto al sindaco perché l’immobile è di proprietà del Comune. Non vorrei che un domani venissero a reclamare.”

Ad oggi il presidente deve completare l’inventario del furto, ma a un primo sguardo hanno rubato una Tv da 36 pollici, cinque ricetrasmittenti utilizzate durante i raduni e una cassa amplificata. Dopo una prima stima il danno ammonta a 1.500 euro. “Dobbiamo ultimare l’inventario del materiale – continua Lippi – perché hanno messo mani dappertutto.”

I malviventi hanno frugato in ogni cassetto e armadietto tuttavia sembra che abbiamo “dimenticato” qualcosa: “Sì - riferisce il presidente – i soldi in contanti gli sono sfuggiti. Sul tavolo c’era la valigetta con i soldi delle iscrizioni dei tesseramenti, all’incirca 300 euro. Meno male non l’hanno toccata”

Sul posto oltre alla polizia anche gli agenti della scientifica per svolgere il sopralluogo di rito: “Sono venuti a prendere le impronte digitali e poi aspetteranno i risultati da Roma”.

Foto d'archivio