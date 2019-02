Cronaca



Grave donna investita sulle strisce

domenica, 3 febbraio 2019, 22:20

di gabriele muratori

Grave incidente stradale questa sera, poco dopo le 21, sulla circonvallazione, dove una donna di 70 anni è stata investita da un'auto sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada in viale Carducci, nei pressi dell'intersezione con via Giovanni Pascoli.



Nel forte impatto la donna è stata sbalzata per vari metri finendo rovinosamente a terra priva di sensi. Giunti sul posto i soccorsi, sono tempestivamente arrivati sia l'auto-medica del 118, sia l'ambulanza della Misericordia di Lucca per soccorrere la donna, oltre ad una pattuglia di carabinieri. In un primo momento era stato allertato l'elicottero Pegaso della regione Toscana per il veloce trasferimento a Cisanello, ma poi subito fatto rientrare.



La donna è stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca, dov'è tutt'ora in osservazione in sala emergenza per un grave trauma cranico oltre a varie altre lesioni sulle altre parti del corpo. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi di rito.