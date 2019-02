Cronaca



Incidente ferroviario in galleria, ma è un'esercitazione di protezione civile

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:09

di gabriele muratori

Buono il bilancio dell'esercitazione di protezione civile di sabato scorso 26 gennaio, che ha visto impegnate quasi duecentocinquanta persone nella simulazione del disastro ferroviario in Garfagnana, sulla linea Lucca-Aulla. Il fine dell'esercitazione è servito sia per testare il tipo di intervento logistico e di soccorso effettuato in galleria, sia per sperimentare la corretta interazione tra tutte le forze intervenute sul luogo del disastro. Lo scenario messo in gioco, infatti, ha visto un treno passeggeri investito dal crollo di alcuni detriti all'interno della galleria del Lupacino, tra Minucciano e Piazza al Serchio. In seguito all'accaduto, sempre in termine di simulazione, la chiamata di soccorso alla centrale operativa di RFI ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi locale, che tramite prefettura e vigili del fuoco, è prontamente intervenuta sul luogo del disastro. Un evento disastroso piuttosto consistente, quello realizzato, il quale ha riportato la drammatica situazione di crollo, collisione, deragliamento, con il risultato di molti feriti più o meno gravi tra i trentotto passeggeri a bordo del convoglio, bloccati tra lamiere e macerie. Allertati, secondo il relativo piano di emergenza, anche forze dell'ordine, sala operativa provinciale, unione dei comuni della Garfagnana, comuni di Piazza al Serchio e Minucciano, oltre naturalmente al massiccio intervento di 118 e volontariato locale. Allestiti in loco in breve tempo, punti di coordinamento e posti medici avanzati per sopperire all'emergenza, che hanno quindi ben coordinato i soccorsi e l'accoglimento dei feriti. Tra le ore 23.10 e le 02.30 (della notte tra sabato e domenica), si è conclusa la difficile fase di intervento, dalla quale è emerso un buon risultato in termini di tempistica, intervento e comunicazione tra tutte le forze di protezione civile intervenute. Soddisfazione per il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti che questa mattina, a Palazzo Ducale, ha esposto i dati relativi all'esercitazione di fronte alla stampa e a tutti i rappresentanti di forze di polizia, enti locali e vvff intervenuti per il briefing finale. "Abbiamo testato il piano d'emergenza con RFI, in una zona critica" - commenta il prefetto - "un buon risultato che ci permette di poter continuare a fare sempre di meglio per la nostra comunità, in perfetta condivisione con tutte le forze a nostra disposizione".