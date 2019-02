Cronaca



Installati 13 defibrillatori nelle palestre delle scuole

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:30

Sono stati installati i primi 13 defibrillatori in altrettante palestre scolastiche del territorio comunale.

L'operazione, voluta dalla giunta Tambellini e dai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, ha lo scopo di rendere Lucca un comune sempre più cardioprotetto, andando a collocare in luoghi pubblici, in alcuni impianti sportivi e nelle scuole, un numero complessivo di 18 defibrillatori, per un costo totale di 20 mila euro.

“Con questo progetto andiamo a dotare di uno strumento per la defibrillazione – spiega l'assessore allo sport Stefano Ragghianti– tutte le palestre di quelle scuole dove, oltre agli alunni, praticano attività sportiva molti cittadini che seguono corsi sportivi comunali e dove viene svolta l'attività agonistica di molte associazioni sportive dilettantistiche lucchesi. In questo modo l'impiantistica sportiva comunale risulta completamente cardioprotetta”.

“A questi apparecchi – aggiunge il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini – se ne affiancheranno presto altri cinque acquistati grazie ai consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno messo a disposizione risorse proprie. Il primo verrà posizionato a palazzo Santini, sede del consiglio comunale, nel ricordo del consigliere Giorgio Mura venuto a mancare nel novembre del 2016: è infatti da qui che parte tutto il progetto. Gli altri quattro defibrillatori saranno collocati nelle sedi dell'anagrafe, della polizia municipale, della biblioteca Agorà e di palazzo Orsetti, luoghi frequentati ogni giorno da molte persone. Tutti e cinque gli apparecchi verranno posizionati all'esterno degli edifici, in modo che possano essere completamente fruibili”.

I 13 nuovi defibrillatori sono stati installati al Palazzetto dello Sport (dove l'apparecchio è andato a sostituirne uno obsoleto), al campo Coni e nelle palestre della primaria di Sant'Alessio, della primaria e della scuola media di Ponte a Moriano, a Sant'Anna nella palestra della scuola primaria di via Matteotti, in quella di via Don Minzoni e in quella alla media di via Carlo del Prete, nella primaria di San Vito e nella scuola media di Santa Maria a Colle, nella media di San Concordio e in quella di San Vito, nella primaria di Santa Maria del Giudice. Tutti i defibrillatori potranno essere utilizzati sia dagli adulti che dai bambini, in quanto saranno dotati a breve anche del dispositivo di defibrillazione pediatrico.