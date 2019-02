Cronaca



Istituto Pertini in lutto per la morte di Matteo Ferlenda

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:43

di eliseo biancalana

L'istituto professionale Pertini si stringe intorno alla famiglia di Matteo Ferlenda, lo studente 15enne deceduto in un incidente stradale, avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato 16 febbraio e domenica 17 lungo la via del Casalino a Lammari (Capannori), mentre viaggiava su uno scooter.

Gli studenti sono arrivati a scuola già informati di quanto è avvenuto. "La notizia si è sparsa alla svelta – ha riferito la dirigente scolastica Daniela Venturi –. Io l'ho saputa dal coordinatore di classe. Il bimbo era conosciuto anche dai bambini di altre classi. I ragazzi si sono subito mossi per vedere come poterlo ricordare, ora ci stanno lavorando, non so cosa verrà fuori. Stanno cercando di rielaborare come possono una cosa più grande di loro". La preside ha rivolto ai familiari del ragazzo scomparso il cordoglio e l'affetto di tutta la scuola.

Sulla vicenda ha espresso le proprie condoglianze anche il primo cittadino di Capannori. "Ci stringiamo con un abbraccio forte alla famiglia e agli amici" è stato il messaggio del sindaco Luca Menesini.