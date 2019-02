Maltempo, sabato scuole chiuse

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:49

L’attenzione dei militari è stata rivolta questa volta verso un istituto tecnico del centro storico, nelle cui vicinanze, poco prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di 18 anni è stato sorpreso in possesso di 1 grammo di hashish

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:34

Un marocchino 40enne, da anni residente a Sant'Anna, è stato arrestato, a Lucca, dopo essere stato beccato a cedere la droga proprio sull’uscio della porta di casa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di circa 12 mila euro in banconote di piccolo taglio

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:02

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale Elena Leone ha citato direttamente a giudizio il 23 ottobre 2019 per il reato di diffamazione il direttore della Gazzetta di Lucca

venerdì, 1 febbraio 2019, 16:12

Nll'immobile di Sant'Anna, che è risultato fatiscente e in condizioni igieniche insostenibili, è stato sorpreso nel sonno un cittadino marocchino che è stato denunciato per il reato di occupazione abusiva. Il cittadino è risultato anche irregolare sul territorio italiano

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:22

A Lucca sono oltre 700 le persone che ogni anno sono colpite da infarto. Un lucchese su tre è iperteso e in sovrappeso, uno su cinque ha il colesterolo elevato e fuma

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:09

Buono il bilancio dell'esercitazione di protezione civile di sabato scorso 26 gennaio, che ha visto impegnate quasi duecentocinquanta persone nella simulazione del disastro ferroviario in Garfagnana, sulla linea Lucca-Aulla. Il fine dell'esercitazione è servito sia per testare il tipo di intervento logistico e di soccorso effettuato in galleria, sia per...