Cronaca



Nike, la commovente storia di una coraggiosa cagnolina attaccata alla vita

sabato, 16 febbraio 2019, 19:55

di giulia del chiaro

Quattro zampe vivaci, orecchie lunghe, tanta dolcezza e due occhi lucenti, ma carichi di un passato di sofferenze. Questo il ritratto di Nike, la cucciola di segugio italiano presa in carico, dopo una serie di peripezie che quasi l’hanno condotta alla morte, da un’infermiera lucchese che, insieme all’Associazione “Amici a 4 zampe di Emma&Co”, ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese mediche necessarie a restituire alla piccola tutta la vitalità di una cucciola di quattro mesi.

Acquistata a fine gennaio da un cacciatore di Certaldo, a soli tre mesi e mezzo Nike è stata aggredita selvaggiamente da altri due cuccioli di 7-8 mesi con i quali era stata rinchiusa in un piccolo serraglio. In quel momento il dramma: spinti dalla fame e dal nervosismo, con tutta probabilità causato dalla detenzione in uno spazio ristretto, i due cuccioli hanno accolto la nuova arrivata in modo estremamente violento procurandole ferite profonde in più punti e trascinandola sul terreno sporco determinando l’insorgere di numerose infezioni contro cui la piccola continua ancora oggi a lottare.

“Era la fine di gennaio quando la veterinaria Giulia Frati di Certaldo si è vista portare in clinica la cagnolina ad un passo dalla morte – ha raccontato Francesca Michelucci, l’infermiera lucchese che attualmente ha preso in stallo Nike per provvedere alle cure particolari di cui necessita – e, di fronte alla richiesta del proprietario di procedere alla soppressione dell’animale, i medici si sono rifiutati di praticare l’eutanasia mettendo in moto una serie di passaggi che hanno permesso di salvarle la vita”.

Da quel momento la presa in carico da parte dell’Associazione “Amci a 4 zampe di Emma&Co” di Certaldo che, dopo 15 giorni di ricovero del cane alla Croce Azzurra di Empoli, per effettuare una serie di analisi e interventi salvavita, hanno trovato in Francesca, viste la sua passione per gli animali e la laurea in infermieristica, la persona ideale per prendersi cura della cucciola che ha richiesto, nelle ultime due settimane, medicazioni fino a sei volte il giorno, trattamenti con aereosol, e somministrazione di antibiotici, mucolitici e cortisonici.

“Il danno più grave – si legge sulla pagina Facebook dedicata alla sua storia – è quello che riguarda la perdita di due anelli tracheali che hanno richiesto di operare una tracheotomia”.

Nike il nome scelto per la cucciola, originariamente Pallina, come la dea della Vittoria perché, ha sottolineato Francesca, “è uscita vittoriosa da ogni operazione, non si è mai lasciata andare e non ha mai dato segni di mollare nonostante la gravità dei danni che ha riportato e la delicatezza degli interventi subiti”.

“Mordiamo la vita #Pallina” è il gruppo che le volontarie dell’associazione hanno creato su Facebook per avviare una raccolta fondi, volta a coprire le spese mediche dovute al lungo ricovero, agli interventi e alle cure quotidiane, che dal primo febbraio ha visto numerose donazioni permettendo, in pochi giorni, di raccogliere 930 euro.

Una storia commuovente fatta di sofferenza e coraggio, ma anche di passione e sacrificio senza i quali la cagnolina oggi non sarebbe qui. “La strada è ancora lunga – ha proseguito Francesca – ogni giorno devo cercare di tenerle pulita la tracheotomia per evitare il soffocamento e a marzo Nike verrà operata in un centro specializzato nella ricostruzione della trachea a Bologna. Dopo l’operazione passerà la convalescenza con me poi, quando sarà il momento, procederemo a cercare una sistemazione adeguata per l’adozione che – ha sottolineato – avverrà preferibilmente sul territorio lucchese”.

L’operazione sarà lunga e molto costosa ed è per questo che ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti. Con una piccola donazione sarà possibile contribuire a restituire un futuro alla piccola Nike.

Chi fosse interessato a partecipare, o volesse maggiori informazioni, può iscriversi al gruppo Facebook “Mordiamo la vita #Pallina” o, per restare aggiornato sulla salute ed i progressi di Nike, seguire l’account Instagram di Francesca (France mike).

Per la raccolta fondi è possibile fare un versamento al seguente IBAN: IT35F0103013707 intestato a Francesca Michelucci con causale “Nike”.