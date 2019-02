Cronaca



Panificio in scarse condizioni igieniche e strutturali: sospesa attività

martedì, 19 febbraio 2019, 11:04

I carabinieri del Nas e dell’Ispettorato del lavoro di Lucca, nei giorni scorsi, hanno effettuato una serie di controlli che hanno riguardato, rispettivamente, vari esercizi pubblici e cantieri di lavoro presenti in tutto il territorio provinciale.

I militari del Nucleo Antisofisticazione, a seguito dell’ispezione di un panificio che effettuava anche la vendita di pasticceria nella zona est del comune di Lucca, hanno segnalato il titolare alla competente autorità sanitaria e amministrativa, per aver tenuto i locali adibiti a laboratorio di produzione e deposito in scarse condizioni igieniche e strutturali. Accertata, poi, la presenza di sporco diffuso in ambienti ed attrezzature, tracce di muffa su pareti e soffitto, personale dell’azienda USL Toscana nord ne ha disposto la sospensione dell’attività sino all’eliminazione delle carenze.