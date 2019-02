Cronaca



Parcheggi, al via "la stangata": aumenti anche sopra il 100 per cento

venerdì, 8 febbraio 2019, 19:32

di eliseo biancalana

Giornata amara per gli automobilisti lucchesi, alle prese con le nuove tariffe dei parcheggi a pagamento (gestiti da Metro) previsti da una recente delibera della giunta comunale. È infatti scattata oggi (venerdì 8 febbraio) l'annunciata raffica di aumenti, che in alcune zone superano addirittura il 100 per cento.

Infatti, con il nuovo piano tariffario, la prima ora di sosta diurna (8-20) in alcune aree del comune passa da 20 a 50 centesimi (il 150 per cento in più) mentre la seconda ora passa da un euro a 1,50 (il 50 per cento di aumento). Dentro il centro storico c'è invece un rincaro di cinquanta centesimi dalla seconda ora in poi. In crescita anche le tariffe dei parcheggi in struttura.

Nel comunicato stampa del comune che annunciava gli aumenti, si spiegava che era necessario procedere a una ricalibratura generale del sistema e delle tariffe per "avere risorse aggiuntive per poter intervenire più celermente sulle manutenzioni stradali più comuni".

Staremo a vedere. Intanto all'automobilista lucchese non resta che dire, citando il principe Antonio De Curtis (in arte Totò): "E io pago!"