Cronaca



Piaggione: firmato accordo per la realizzazione dell'itinerario ciclo-pedonale

martedì, 26 febbraio 2019, 21:29

Nel tardo pomeriggio di oggi, si è svolta una assemblea dei residenti della frazione del Piaggione alla presenza dell'assessore Gabriele Bove e del dirigente comunale Graziano Angeli nel corso della quale è stato sottoscritto un accordo fra amministrazione comunale e proprietari per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento fra la via del Brennero e la passerella sul ponte ferroviario sul Serchio, di collegamento con la frazione di Valdottavo nel Comune di Borgo a Mozzano. La passerella è stata recentemente restaurata e riaperta alla pubblica fruizione da RFI; questo intervento interesserà la zona retrostante gli edifici residenziale, la stazione e il centro civico e insiste su viabilità privata.

Per questo motivo oggi sono state raccolte le adesioni dei proprietari privati delle aree interessate. I proprietari si impegnano in questo modo a concedere il diritto d'uso pubblico per poter dar corso alla realizzazione del nuovo itinerario che prevede anche la realizzazione di una nuova illuminazione pubblica che contribuirà alla riqualificazione di della frazione.