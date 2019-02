Cronaca



"Primavera, rischio processionaria per i cani": Anpana raccomanda attenzione

domenica, 24 febbraio 2019, 10:00

Ci stiamo avvicinando alla primavera e con lei anche i consigli utili di Anpana Lucca, l'associazione nazionale per la protezione degli animali e dell'ambiente.



"Dal prossimo mese (ma giá adesso i bruchi sono sugli alberi) e sino a maggio - scrivono i volontari di Anpana Lucca - è necessario porre massima attenzione, per i nostri cani, alle larve della processionaria che si trovano sugli alberi, in particolare i pini e molto spesso si vedono strisciare - da qui il nome - in processione sul terreno. Purtroppo il cane, vedendo queste "processioni", incuriosito, può iniziare a giocare con questi pericolosi lepidotteri toccandoli sia con le zampe che con la bocca, con la lingua o con il naso. Queste larve - però - secernono un acido pericolosissimo che può portare anche alla morte. Tra aprile e maggio - infatti - le processionarie scendono dagli alberi in cerca di cibo formando, appunto, lunghe file nelle campagne ma anche sul terreno di parchi e, sempre meno raramente, anche nelle zone urbane. Con la bella stagione, aumento delle temperature e giornate più lunghe, é normale portare i nostri amici pelosi a fare più passeggiate e la discesa di questi pericolosi lepidotteri a terra, fa si che i cani, incuriositi da queste lunghe file di bruchi, le tocchino e le lecchino con tutti i rischi, anche letali, che possono provocare".



"I peli delle processionarie - continua la nota di Anpana Lucca - contengono un veleno che, a contatto con la pelle del cane, con le mucose o, peggio ancora se ingerito, può provocare gravi conseguenze che, in taluni casi, si rivelano anche letali. Non é raro che si sviluppino anche infezioni sulla lingua con conseguente caduta dell'estremità perchè andata in cancrena. È comunque possibile accorgersi se il cane è entrato in contatto con la processionaria perchè presenterà sintomi evidenti: irrequietezza, gonfiore lingua, necrosi lingua, febbre, vomito. In caso di contatto si raccomanda di lavare bene la bocca o le mucose dell'animale con acqua abbondante e bicarbonato (utilizzando guanti in lattice per non toccare noi stessi i peli di questi lepidotteri) e di portarlo urgentemente dal veterinario di fiducia che interverrá con le cure del caso".



La raccomandazione di Anpana Lucca, pertanto, è di prestare la massima attenzione, in primavera, durante le passeggiate dei nostri amici cani: se notate file di bruchi pelosi sicuramente si tratta di processionaria e, quindi, allontanatevi il prima possibile dal posto contaminato segnalando la zona ad amici e conoscenti che la frequentano con i loro animali ed anche ad Anpana Lucca che - tramite fb - segnalerà le zone a rischio.