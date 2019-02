Cronaca



Ragazzi finiti in acqua e soccorsi da un poliziotto, il plauso del questore

martedì, 5 febbraio 2019, 14:03

Il questore di Lucca Vito Montaruli esprime tutto il suo compiacimento all’assistente capo tecnico Alessandro Rinaldi, in servizio alla questura di Lucca che, la notte tra sabato e domenica, mentre si trovava nella propria abitazione a Pieve di Compito, sentendo grida di aiuto è uscito ci casa e si è accorto di un’auto ribaltata nel fiume Visona; senza indugio e con estremo coraggio ha prestato i primi soccorsi estraendo dall’auto uno dei giovani feriti.

L’operatore di polizia, dopo aver avvisato la propria sala operativa, si è munito di due torce una corda e un giaccone, ed è sceso lungo la sponda del fiume; dopo aver preso contatti con il conducente che si trovava al sicuro e che aveva gridato aiuto, si è immerso nella corrente in piena a rischio della propria vita per dare soccorso ai due ragazzi ancora in acqua.

Giunto di fianco all’auto, si è trovato di fronte ad una situazione drammatica: uno dei due ragazzi, entrambi fratelli del conducente, teneva la testa dell’altro, che si trovava in stato di incoscienza, fuori dall’acqua per non farlo affogare, mentre il resto del corpo di quest’ultimo era immerso nell’acqua all’interno dell’auto; Rinladi ha afferrato per i vestiti il ragazzo in stato di choc e lo ha trascinato fino a riva insieme al fratello che riusciva a camminare. Una volta messi al riparo i due giovani dalla piena del fiume ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco, del 118, della volante della questura e dei carabinieri, che hanno contribuito a trasportare in cima all’argine del fiume i ragazzi, per affidarli alle cure sanitarie.