Cronaca



Rifiuti abbandonati a San Vito, lo sfogo di alcuni residenti di via Giorgini

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:43

di giulia del chiaro

“L’operatore ecologico pulisce e il giorno dopo è di nuovo pieno di sacchi”. Questo lo sfogo di alcuni abitanti di via G. B. Giorgini a San Vito che lamentano di rifiuti domestici abbandonati intorno ad un piccolo cestino, in uno dei giardini pubblici della via, e nel viottolo che dalla strada conduce alla chiesa nuova della frazione.

“Da tempo – ha raccontato una residente – abbiamo fatto segnalazioni a Sistema Ambiente e alla polizia municipale che, venuta sul posto diverse volte, non ha potuto far niente non avendo elementi per collegare i sacchi ai proprietari, ma, nonostante l’impegno degli spazzini a ripulire la zona intorno al bidoncino, in pochi giorni la situazione torna ad essere la stessa”. Così quello che dovrebbe essere un cestino ad uso di abitanti che frequentano il giardino si è trasformato nella discarica personale di uno o alcuni – al momento ancora ignoti – cittadini che, ripetutamente, procedono a disfarsi della propria immondizia domestica.

“Ma l’inciviltà non si limita a questo” ha proseguito. Infatti, nel viottolo sterrato che da via Giorgini conduce alla chiesa nuova, utilizzato di frequente da tutti gli abitanti, ed in particolar modo dai fedeli che raggiungono a piedi la chiesa, ben nascosta, tra la rete che limita il giardino di un palazzo e la siepe, compare una piccola discarica a cielo aperto fatta di immondizia di vario tipo tra lattine, plastiche, cartacce, bottiglie di vetro e chissà che altro nascosto nei sacchetti.

“Intanto – ha concluso – siamo venuti a conoscenza del recente impegno dell’amministrazione comunale contro l’abbandono dei rifiuti, grazie alle foto-trappole, e ci auguriamo che anche questi spazi vengano presi in considerazione”.