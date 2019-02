San Luca, donata statua di San Biagio dall'associazione di Aiuto ai Laringectomizzati

Altri articoli in Cronaca

domenica, 3 febbraio 2019, 11:31

Incidente stradale stanotte lungo la via di Tiglio. Un’utilitaria con all'interno tre fratelli, due gemelli 19enni e un terzo di 18 anni, è uscita dalla carreggiata e, dopo aver percorso circa 20 metri, ha finito la corsa nell’alveo del sottostante torrente “Visona”.

sabato, 2 febbraio 2019, 21:17

Due ore intense, istruttive e mai noiose che hanno consentito agli studenti di accostarsi in modo critico ad un tema di stringente attualità come quello delle fake news

sabato, 2 febbraio 2019, 16:11

È Sp1 Francigena la strada provinciale dove si sono verificati più incidenti. In provincia di Lucca la strada provinciale con più incidenti della Toscana. L'Aci rilancia con un nuovo impegno sulla sicurezza stradale, accanto alle amministrazioni comunali

sabato, 2 febbraio 2019, 13:48

Piene sotto controllo, criticità legate principalmente alla chiusura di alcune strade (soprattutto provinciali e comunali) per smottamenti e allagamenti, con interventi di ripristino già in corso

sabato, 2 febbraio 2019, 13:07

Uno slovacco e un italiano, in transito su viale Europa, sono stati arrestati perché trovati in possesso, rispettivamente, il primo di un panetto di hashish di quasi 100 grammi e, il secondo, di un panetto di hashish di oltre 90 grammi, oltre che di un bilancino di precisione e una...

sabato, 2 febbraio 2019, 12:17

Qualche settimana fa, i cittadini del posto avevano segnalato un episodio che aveva visto un'ambulanza bloccata in via Mazzarosa da auto in sosta. Ne era scaturita la richiesta al comune degli abitanti dei due condomini che si trovano alla fine della via di instaurare un divieto di sosta su ambo...