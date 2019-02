San Luca: in aumento gli interventi di ortopedia robotica

Altri articoli in Cronaca

sabato, 23 febbraio 2019, 12:52

A causa del forte vento alcuni rami di un grosso abete situato all'interno dell'ex campo Coni sono caduti sul viale delle Tagliate. Sul posto operai per rimuoverli e vigili urbani per controllare il traffico

sabato, 23 febbraio 2019, 12:30

Nella giornata di venerdì sono stati stati tratti in arresto due italiani, un 49enne ed un 32enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Firenze. Inoltre, stamattina, la stazione dei carabinieri di Villa Basilica ha denunciato una donna di Capannori, di 27 anni, pregiudicata, in quanto sorpresa con vari prodotti cosmetici rubati...

sabato, 23 febbraio 2019, 10:25

Accompagnato dai volontari delle Misericordie, è giunto nella cattedrale di San Martino a Lucca il feretro di Maria Pia Bertolucci. Il corteo è partito alle 10 da piazza Bernardini per arrivare in Duomo, dove, dalle 10.30, sarà celebrato il rito funebre. Notizia in aggiornamento

sabato, 23 febbraio 2019, 09:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica ai genitori dei minori residenti nel comune di Lucca che a partire da venerdì 1° marzo 2019 prenderà servizio, come pediatra di famiglia convenzionato titolare, Federica Ceciarini, che avrà il proprio ambulatorio in Via Pisana n. 966 a S. Anna - Lucca

venerdì, 22 febbraio 2019, 19:42

In primavera l'ex ciclista sarà dal gup per rispondere di una denuncia non veritiera. Aveva accusato il suo patron Ivano Fanini (nella foto) di estorsione, ma la vicenda si riferiva a un debito del campione con il manager che non avrebbe ancora onorato

venerdì, 22 febbraio 2019, 16:30

Il Comune di Lucca non appena sarà raggiunto un accordo con la soprintendenza farà partire gli interventi e contestualmente verranno rimosse le transenne provvisorie poste in occasione dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games