Serafina Di Vuolo al comando della polstrada

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:04

Il patron del Summer Festival Mimmo D'Alessandro, accusato a Milano di aggiotaggio e truffa ai danni della Siae, è stato prosciolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste

martedì, 12 febbraio 2019, 21:28

"Troppe antenne telefoniche a Lucca. Oggi alle 14 vi spettiamo al parcheggio Camper di viale Luporini, dov'è in corso l'ennesima installazione di un ripetitore telefonico". Questo l'avviso lanciato da Marco Santi Guerrieri

martedì, 12 febbraio 2019, 14:03

A completamento dell'intervento che è stato effettuato grazie ad un finanziamento della regione Toscana, sono stati piantati 15 nuovi alberi: otto tigli e sette lecci, muniti di impianto di irrigazione

martedì, 12 febbraio 2019, 12:55

“Le città e le strade devono essere luoghi più verdi e più sani, oppure diventano mattatori e ring” esordisce così Cub Trasporti che si rivolge al ministro Toninelli e al governo giallo verde riguardo ad un articolo apparso sulle pagine del Corriere della Sera

martedì, 12 febbraio 2019, 10:12

In seguito a segnalazioni provenienti da alcune zone di Lucca e aree limitrofe, Enel Energia torna a fornire consigli utili per difendersi dalle truffe sia telefoniche che “porta a porta”

lunedì, 11 febbraio 2019, 16:03

“Il tiglio caduto questa notte dal baluardo la Libertà sugli spalti sottostanti non ha provocato danni al parapetto delle mura – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini - L'evento non era prevedibile in quanto la pianta non mostrava segni evidenti di malattia"