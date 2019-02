Cronaca



Sicurezza sul lavoro, l'ispettore Felicino sbarca alla scuola Massei di Mutigliano

sabato, 23 febbraio 2019, 14:10

Martedì 19 febbraio, presso la Scuola secondaria “Massei “di Mutigliano, dell’Istituto Comprensivo Lucca 4, è partito il progetto “ Sicuro!!”

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Speciale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del comune di Lucca, dal Provveditorato agli Studi di Lucca in collaborazione con Fabio Perini Spa mira a diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza, creando negli studenti una maggiore consapevolezza sull’argomento.

Obiettivo principale è la promozione di un atteggiamento consapevole e propositivo nei confronti della prevenzione, della salute e della sicurezza, sia individuale sia collettiva, non solo in quanto normativa, ma anche come valore etico e culturale idoneo a guidare i comportamenti dell’intera esistenza.

Durante le lezioni i tre relatori, Guidotti, Ginesi e Picchi appartenenti alle altrettante realtà che promuovono l’iniziativa, attraverso esercitazioni, filmati e giochi di ruolo, adeguati alle diverse età degli alunni, hanno approfondito con gli studenti delle tre classi prime il tema “La sicurezza è un valore, non un obbligo”.

E’ stato distribuito il volume “Ispettore Felicino - Storie a colori di sicurezza sul lavoro” di Pasquale Sgrò, una storia a fumetti che affronta le principali tematiche di sicurezza. Il libro edito dalla casa editrice Maria Pacini Fazzi editore , è stato molto gradito.

Agli studenti è stato proposto di mettersi in gioco e presentare un elaborato (un video, un testo, un poster, una raccolta di foto) che abbia come tema la sicurezza e la prevenzione. Un’apposita commissione valuterà il progetto migliore per ciascun grado d’istruzione.

La Dirigente Scolastica Mariacristina Pettorini ha espresso un giudizio pienamente positivo sull’esperienza formativa ,ritenuta importantissima nell’ambito della più ampia Educazione alla Legalità , capace di offrire ai giovani discenti gli strumenti per affrontare situazioni di rischio nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. La formazione dei ragazzi genera anche una più ampia formazione a cascata in quanto essi sono , poi, portatori di valori ed istanze presso i loro genitori.

L’iniziativa del progetto “ Sicuro” è stata giudicata positiva oltre che dagli alunni, anche dai docenti della scuola e , molto caldeggiata dai genitori.