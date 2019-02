Cronaca



Spacciava cocaina, arrestato pusher marocchino

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:52

Oggi pomeriggio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Lucca, il Reparto Prevenzione Crimine di Firenze ha arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un marocchino, Nassib Hicham, 38 anni, regolare sul territorio nazionale.



L'uomo è stato notato da un equipaggio di polizia che, transitando in zona Sant'Anna, si è accorto di un uomo che alla vista della polizia, dopo aver avuto come un sussulto, si è girato per poi far finta di cercare un nome su un citofono qualsiasi.



Gli operatori, insospettiti, lo hanno fermato, e a seguito dell'ulteriore nervosismo manifestato dal soggetto lo hanno controllato, rinvenendogli addosso 32 dosi di cocaina, già suddivise, per un totale di 24 grammi, oltre a 345 euro in banconote.



Dopo i primi accertamenti in questura, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare in casa dell'uomo, rinvenendo ulteriori 190 grammi di cocaina in parte suddivisa già in dosi, oltre a due bilancini.



Il marocchino, già arrestato due anni fa per lo stesso motivo, domani verrà giudicato per direttissima.