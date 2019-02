Cronaca



Stalking, maltrattamenti e lesioni: Zucconi (FdI) chiede l'abolizione del patteggiamento, ma la camera penale di Lucca insorge

domenica, 24 febbraio 2019, 18:16

La camera penale di Lucca stigmatizza la proposta di legge avanzata dall'onorevole Riccardo Zucconi con cui si vorrebbe abolire il rito alternativo del patteggiamento per alcuni reati:

La Camera Penale di Lucca ha potuto apprendere dalla stampa, l'iniziativa legislativa che una parte politica vorrebbe presentare in Parlamento, tesa a limitare l'accesso ad alcuni istituti processuali tra cui il patteggiamento disciplinato dall'art. 444 c.p.p., al solo fine di “contrastare” il perpetrarsi di reati particolarmente gravi e di allarme sociale quali lo stalking, i maltrattamenti in famiglia o le lesioni volontarie.

D'altronde impedire la definizione anticipata di un procedimento penale non risponde ad alcun effetto di prevenzione o contrasto ai reati talché una scelta politica di questo tipo appare francamente incomprensibile. La notizia stupisce ancor di più, poiché, tale iniziativa non sorge da correnti politiche tipicamente “manettare”.

Chi frequenta le aule di Giustizia sa benissimo che un Istituto quale il patteggiamento rappresenta niente di più che una vera e propria rinuncia dell'accusato (dalla persona offesa e ad iniziativa della Procura) a difendersi e a portare davanti ad un Giudice terzo tutte le prove a discarico.

D'altro canto la rinuncia ad un preciso diritto costituzionalmente previsto dall'art. 111 – quale quello di difesa -, permette al sistema giudiziario una rapida definizione dei procedimenti e un notevole risparmio in termini economici. La persona offesa potrà poi chiedere al Giudice civile di determinare non il danno in sé ma la quantificazione del danno risarcibile.

Stupiscono, dunque, certe iniziative che evidenziano solamente l'incapacità politica di limitare un fenomeno – quale quello della violenza di genere – che ha radici culturali e sociali prima ancora che giuridiche.

La Camera Penale di Lucca così come l'Unione dei Penalisti Italiani, combatte da tempo contro un dilagante populismo approssimativo e giustizialista, che tende a restituire alla cittadinanza informazioni sbagliate e fuorvianti pur di accreditarsi sul piano politico.

Peraltro l'iniziativa dell'Onorevole Zucconi va diametralmente nella direzione opposta rispetto a quanto emerso durante l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario dei Penalisti Italiani che si è svolto a Padova il 15 e 16 febbraio scorso. Un momento di riflessione in cui gli Avvocati hanno ribadito con forza come i problemi dell'attuale sistema giudiziario devono essere affrontati anche attraverso il potenziamento dei riti deflativi quali – appunto – il patteggiamento.

Nelle due giornate padovane i Penalisti si sono confrontati con la Magistratura (tra cui il Dott. Cascini di Area Democratica), l'Accademia e la parte politica rappresentata dai Senatori A. Ostellari (Lega), N. Ghedini (F.I.) e On. F. Vazio (P.D.), con la partecipazione della Presidente del Senato M. E. Alberti Casellati, trovando complessivamente delle convergenze nel rispetto delle diverse e talvolta contrapposte posizioni.

In ogni caso “ricette” lontanissime dalla iniziativa preannunciata dall'On. Zucconi. La Camera Penale, impegnata da sempre a perseguire la tutela dei diritti delle persone per il rispetto del principio di presunzione di innocenza e del diritto degli indagati e imputati a non essere presentati pubblicamente quali colpevoli in via definitiva, prima ancora che sia stato celebrato un processo, non può non stigmatizzare iniziative tese a comprimere irrimediabilmente diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.