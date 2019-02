Cronaca



Successo per l'iniziativa per la giornata mondiale della sindrome di Asperger

domenica, 17 febbraio 2019, 17:00

"Con questa iniziativa vogliamo raggiungere tutte le famiglie di Lucca e provincia che hanno bambini e ragazzi con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento". Queste le parole di Simona Torlai del gruppo "Casa Alfa" durante l'iniziativa di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della sindrome di Asperger, iniziativa partita questa mattina alle 9 presso il loggiato del palazzo Pretorio e che si protarrà fino a sera.

L'iniziativa è stata organizzata, oltre che dal gruppo "Casa Alfa", che riunisce famiglie con bambini e ragazzi con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, anche dal gruppo "Come te", impegno civico del comune di Lucca, che dal 2017 sostiene le famiglie con figli con diverse disabilità con un gruppo di auto aiuto e varie iniziative gratuite per adulti e bambini, in collaborazione con professionisti e associazioni.

"Abbiamo trovato un grande vantaggio nella collaborazione tra queste due associazioni – ha fatto presente Torlai – anche se partono da percorsi diversi:è proprio il caso di dire che l'unione fa la forza!"

Torlai ha spiegato che un altro motivo dell'iniziativa è il fatto che Lucca sia il luogo dove i loro figli crescono e quindi maggiore sarà l'attenzione e la conoscenza di questa problematica nella società, è probabile che questo porti ripercussioni positive sui bambini e i ragazzi con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento. Proprio come è scritto infatti su un opuscolo informativo di "Casa Alfa": "Noi desideriamo un mondo in cui la diversità nel modo di percepire e rapportarsi con la realtà sia messa a frutto e non emarginata".

Proprio per questo motivo durante l'iniziativa vengono distribuiti libretti e opuscoli per illustrare le caratteristiche della sindrome di Asperger e per combattere gli stereotipi che ancora circondano l'autismo. E' inoltre possibile ascoltare le testimonianze delle famiglie che vivono quotidianamente la sindrome di Asperger ed entrare in contatto con le volontarie del gruppo di auto e mutuo aiuto.

E' stato ricordato che la sindrome di Asperger deve il suo nome a un pediatra viennese, Hans Asperger, che nel 1944 descrisse un gruppo di bambini con autismo che si differenziavano dagli altri per la presenza di un livello cognitivo nella norma e un profilo di funzionamento superiore. Asperger descrisse con precisione questi bambini, le loro significative difficoltà nella sfera dell'interazione sociale e della comunicazione e la loro spiccata predilezione per interessi particolari e insoliti. La più avanzata ricerca in campo pedagogico ed educativo pone la sindrome di Asperger all'interno dello spettro autistico come concetto più ampio di "neurodiversità", paradigma neutro che invita innanzitutto a riconoscere, accettare e comprendere le singole caratteristiche di ogni bambino, siano esse speciali talenti da sviluppare o difficoltà più o meno evidenti da affrontare nella quotidianità.

Presente all'iniziativa, tra gli altri, anche Rossana Baralla, coordinatrice del gruppo "Come te".



Le attività del gruppo Come te si svolgono prevalentemente all'interno del Centro per le famiglie a S. Concordio, con il sostegno dell'amministrazione del comune di Lucca.



Per informazioni è possibile visitare le pagine Facebook https:www.facebook.com/gruppocomete/, www.facebook.com/groups/casaalfa/ , oppure la pagina del sito del Comune di Lucca alla voce "Associazioni e Impegno civico" o inviare una mail a genitoricomete@gmail.com.

Barbara Ghiselli