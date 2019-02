Superenalotto, vinti 30 mila euro alla Caffetteria dell'Angolo a S. Anna

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 febbraio 2019, 16:14

Il 7 febbraio 2019 RFI-Rete Ferroviaria Italiana ha depositato il progetto definitivo relativo al raddoppio della tratta Pescia-Lucca, riguardante il territorio di Lucca (ogni Comune interessato ha la documentazione relativa al proprio ambito)

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:41

Brutta sorpresa stamani per i residenti di Corte Poli a Monte a San Quirico, che vivono nei pressi del fiume Serchio. Stamani sono comparse ben 13 lamine di Eternit, abbandanote su un pancale nei pressi di una golena lì vicino

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:10

La campagna comprende grandi affissioni su strada, dinamica bus e tramvia, arredo urbano su tutto il territorio regionale; pagine sui quotidiani regionali cartacei e online; otto passaggi al giorno su una ventina di emittenti radiofoniche; banner sponsorizzato su Facebook, Twitter e Instagram. Brochure informative saranno distribuite sul territorio

venerdì, 15 febbraio 2019, 13:24

“Un cuore in movimento”, questo il nome dell’iniziata promossa dal Circolo Ricreativo di CTT Nord e sostenuta dall’Azienda con la collaborazione del dottor Maurizio Cecchini e di Laura Masino. L’iniziativa prevede l’acquisto di cinque defibrillatori destinati ad assicurare un’assistenza di urgenza sia per il personale dipendente che per la comunità.

venerdì, 15 febbraio 2019, 12:26

Stamattina c'è stato un sopralluogo sulla frana del Brennero alla presenza del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, dell'assessore del comune di Lucca, Celestino Marchini, dei tecnici Anas e della ditta che sta effettuando i lavori di ripristino

venerdì, 15 febbraio 2019, 12:21

Gli imprenditori di Piaggione e Socciglia hanno dato vita a una raccolta di firme che è stata poi consegnata a Confcommercio, "capofila" di una richiesta di incontro urgente rivolta ai tre enti coinvolti nella chiusura della strada