Tragedia sul Brennero

domenica, 24 febbraio 2019, 15:14

Ancora un tragico incidente stradale sulla via del Brennero in località San Pietro a Vico all'incrocio con via delle Piagge. Un uomo di 58 anni che viaggiava in sella ad uno scooter di colore bianco, si è scontrato con una Renault di colore rosso. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenute l'automedica, la Croce Verde di Ponte a Moriano e la Misericordia di Lucca. Inutili i tentativi di soccorso, l'uomo è deceduto durante il trasferimento in ospedale. Intervenuti anche gli agenti di una Volante e una pattuglia di polizia municipale.