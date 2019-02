Cronaca



Tre oche sul ponte, traffico in tilt

giovedì, 28 febbraio 2019, 09:28

Tre oche, provenienti non si sa bene da dove, hanno costretto numerosi gli automobilisti a fermarsi per non correre il rischio di travolgerle e ucciderle. E' accaduto verso le 10 sul ponte di Monte San Quirico dove il traffico ha subito forti rallentamenti.



E' stato chiesto l'intervento di una pattuglia dei vigili urbani per far allontanare le oche dalla carreggiata.