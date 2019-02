Cronaca



Trovato con i petardi nello zaino, indagato giovane studente

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:00

Un giovane lucchese di 16 anni, frequentatore di un istituto tecnico del centro storico di Lucca, è indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze per il reato di “detenzione di artifizi pirotecnici privi della prevista certificazione CE”.



Il ragazzo, nel corso di un ordinario servizio di prevenzione svolto dai carabinieri in prossimità degli istituti scolastici, era stato sorpreso in possesso di un piccolo quantitativo di petardi che lo stesso aveva consegnato ai militari asserendo di averli casualmente rinvenuti nel proprio zaino.



Nella circostanza i militari avevano sequestrato degli ulteriori petardi occultati in prossimità dell’edificio, nonché segnalato al prefetto di Lucca un secondo studente 18enne sorpreso in possesso di una dose di hashish.