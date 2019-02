Meningite da meningococco B: donna di 32 anni ricoverata al San Luca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:43

“L’operatore ecologico pulisce e il giorno dopo è di nuovo pieno di sacchi”. Questo lo sfogo di alcuni abitanti di via G. B. Giorgini a San Vito che lamentano di rifiuti domestici abbandonati intorno ad un piccolo cestino, in uno dei giardini pubblici della via, e nel viottolo che dalla...

lunedì, 18 febbraio 2019, 12:43

L'istituto professionale Pertini si stringe intorno alla famiglia di Matteo Ferlenda, lo studente 15enne deceduto in un incidente stradale, avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato 16 febbraio e domenica 17 lungo la via del Casalino a Lammari (Capannori), mentre viaggiava su uno scooter

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:00

Il ragazzo, un giovane lucchese di 16 anni, nel corso di un ordinario servizio di prevenzione svolto dai carabinieri in prossimità degli istituti scolastici, era stato sorpreso in possesso di un piccolo quantitativo di petardi che lo stesso aveva consegnato ai militari asserendo di averli casualmente rinvenuti nel proprio zaino

lunedì, 18 febbraio 2019, 09:34

Un cittadino marocchino di 35 anni, residente a Lucca, di professione giardiniere, sposato con una cittadina italiana e in possesso di regolare documento di soggiorno, è stato arrestato perché, durante un controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro che aveva occultato su di sé, poi recuperato dai carabinieri e...

domenica, 17 febbraio 2019, 17:00

"Con questa iniziativa vogliamo raggiungere tutte le famiglie di Lucca e provincia che hanno bambini e ragazzi con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento". Queste le parole di Simona Torlai del gruppo "Casa Alfa"

sabato, 16 febbraio 2019, 19:55

Quattro zampe vivaci, orecchie lunghe, tanta dolcezza e due occhi lucenti, ma carichi di un passato di sofferenze. Questo il ritratto di Nike, la cucciola di segugio italiano presa in carico da un’infermiera lucchese