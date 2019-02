Un defibrillatore alla scuola Lorenzini di S. Pietro a Vico

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 14 febbraio 2019, 18:06

Il fatto era avvenuto a giugno. La donna aveva sottratto dalla cassa del denaro, per un totale di 300 euro, e dei biglietti gratta e vinci. La 32enne vanta precedenti specifici essendo stata condannata per un'altra vicenda del tutto analoga a quella di giugno

giovedì, 14 febbraio 2019, 17:23

Sono in corso in questi giorni numerosi interventi di manutenzione e miglioramento in alcune delle più trafficate rotatorie del sistema stradale cittadino

mercoledì, 13 febbraio 2019, 21:43

Disgraziatamente, la realtà è ben diversa: trovare qualcuno a Lucca che pedala senza fretta è come cercare l’oro in un fiume in secca

mercoledì, 13 febbraio 2019, 21:37

Compie oggi (13 febbraio) 48 anni Samuele Cosentino, noto ristoratore lucchese de "Gli Orti di via Elisa" in centro storico e ora titolare di un nuovo locale in via delle Tagliate 120/124 a San Marco, "Zebar street cafè"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 14:23

La vicequestore aggiunto Serafina Di Vuolo, 44 anni, nativa di Castellammare di Stabia (Napoli), è la nuova dirigente della polizia stradale di Lucca. Si è insediata ufficialmente lo scorso 4 febbraio, dopo aver già svolto un periodo di reggenza a partire da novembre 2018, quando era subentrata a Calogero La...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:04

Il patron del Summer Festival Mimmo D'Alessandro, accusato a Milano di aggiotaggio e truffa ai danni della Siae, è stato prosciolto da ogni accusa perché il fatto non sussiste